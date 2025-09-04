Реџепи: Ама јас не можам да свикам седница, немам сертификат. Бараат седница на комисијата за да не се заврши работата

0 SHARES Сподели Твитни

Претседателот на Комисијата за надзор над работата на АНБ и АР, Скендер Реџепи одговори на повикот на Пренџов за итна седница на комисијата.

– Претседателот на собранието има можност да свика комисија вон моја надлежност. Тоа веќе еднаш го направија во текот на годината.

Но јас нема да паднам на нивото да бидам во служба на луѓе кои ќе надгледуваат вон мојата можност.

Нема никаква логика да бидам во комисија, а без надлежност да гледам калсифицирани информации бидејќи немам безбедносен сертификат ,кажа Реџепи

