РИАНА СЕ ПОЈАВИ ЗА ПРВ ПАТ НА ЦРВЕНИОТ ТЕПИХ ПО ПОРОДУВАЊЕТО: НЕЈЗИНИОТ партнер воодушеви, а потоа ја понесе титулата МОДНА ИКОНА – нема да најдете подобар стилизиран пар (ФОТО)

Пејачката Ријана неодамна го роди своето трето дете, овој пат девојче, а сега веќе се појави на доделувањето на наградите CFDA во Њујорк, каде што дојде да го поддржи својот партнер, Асап Роки, кој ја освои наградата Fashion Icon.

И во сите претходни години, Ријана беше дополнително неверојатна од настан до настан, и се чини дека дури сега сфативме колку ни недостигаа нејзините модни изданија.

Како вистинска икона на стилот, таа повторно доминираше на црвениот тепих, овој пат во уникатна облека.

Ријана избра бели плисирани панталони кои ги комбинираше со црн топ, додека преку сè носеше асиметричен капут и го зачини своето екстравагантно издание. Интересно е што панталоните беа вметнати во црни чевли, па пејачката повторно ја покажа целата своја оригиналност.

Со оглед на тоа што сè беше преголемо, Ријана целосно отстапи од традиционалната облека и испрати моќна порака за индивидуалност и женска сила.

„Модерна, шик, прекрасна“, „Таа штотуку се породи и вака изгледа“, „Ти си совршена“, беа некои од коментарите.

