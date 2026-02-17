Рибиното масло е штетно: Не го пијте на своја рака – последиците можат да бидат фатални

0 SHARES Сподели Твитни

Рибиното масло не е секогаш најздраво за срцето како што се веруваше пред неколку децении, особено за една група луѓе.

Ново научно истражување фрла сериозна сомнеж врз неговата универзална корист. Неодамнешна голема студија , објавена во престижниот магазин „BMJ Medicine“, ги предупреди кардиолозите и јавноста дека редовната употреба на овие додатоци може да има штетни ефекти, особено за една група луѓе.

Неочекувани наоди

Иако омега-3 масните киселини (EPA и DHA) од рибиното масло се неопходни за здравјето, една студија покажа дека нивното редовно внесување во форма на додатоци во исхраната носи неочекувани ризици.

Истражувачите откриле дека редовната употреба на рибино масло е поврзана со 13 проценти поголем ризик од развој на атријална фибрилација (AFib), опасно нарушување на срцевиот ритам, кај оние испитаници кои претходно немале дијагноза на кардиоваскуларни заболувања.

Дополнително, беше забележана и врска со 5 проценти поголем ризик од мозочен удар.

Заклучокот на кардиологот е јасен, за навидум здрави луѓе кои земаат рибино масло превентивно, без лекарски совет, ризикот од развој на AFib може да го надмине потенцијалниот бенефит.

Две страни на медалот Омега-3

Контроверзноста лежи во фактот дека рибиното масло е докажано како корисно, но само за одредена група пациенти.

Ризик за здравјето

Редовното земање додатоци во исхраната без медицинска индикација е поврзано со зголемен ризик од AFib.

Придобивка за болните

Истата студија потврди дека пациентите кај кои веќе е дијагностицирана кардиоваскуларни заболувања (вклучувајќи ја и AFib) всушност можат да имаат корист од овие додатоци. Кај нив, рибиното масло е поврзано со намален ризик од посериозни компликации, како што се срцев удар или смрт.

Што препорачуваат кардиолозите?

Овие резултати нагласуваат дека додатоците во исхраната не се магична пилула за секого.

Консултацијата е клучна

Не земајте рибино масло „самостојно“, особено во високи дози. Доколку имате претходно постоечко срцево заболување, задолжително консултирајте се со вашиот кардиолог.

Природен извор

Експертите сè уште препорачуваат внесување на омега-3 киселини преку природна исхрана – со јадење масна риба (лосос, скуша, сардини) двапати неделно, наместо да се потпирате исклучиво на капсули.

Најновите истражувања покажуваат дека во медицината не постојат универзални решенија – она ​​што штити едно лице може да го загрози другото. Рибиното масло сега, повеќе од кога било, бара индивидуален пристап.

