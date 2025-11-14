Uncategorized

Ризница на витамини и минерали за телото! Сок од цвекло, морков и калинка (РЕЦЕПТ+ВИДЕО)

Цедениот сок од цвекло, морков и калинка е вистинска витаминска бомба.

СОСТОЈКИ:

2 моркови
1 исчистена калинка
1 цвекло
1/2 чаша вода
сок од 1 исцеден лимон

Рецепт за сок од цвекло, морков и калинка:

