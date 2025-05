Римејкот на „Принцот од Персија“ доаѓа на почетокот на 2026 година

0 SHARES Сподели Твитни

Играта „Prince of Persia: The Sands of Time Remake“ првично требаше да биде објавена на 21 јануари 2021 година, но беше одложена неколку пати и беше префрлена во друго студио каде што работата беше започната „од нула“. Но, Ubisoft сега потврди дека играта конечно пристигнува пред април 2026 година.За време на својот финансиски извештај, Ubisoft откри дека очекува римејкот на „Принцот од Персија“ да стане една од игрите што ќе им помогнат да генерираат профит во текот на следната фискална година. (2025-2025). Со оглед на тоа што фискалната година на Ubisoft е 2024-2025 година. заврши на 31 март оваа година, тоа значи дека новата игра ќе мора да биде на пазарот пред 31 март 2026 година, но може да биде објавена и во секое време. Две фискални години 2025-2026 веќе поминаа, па затоа не би било изненадување ако играта биде најавена за време на Summer Game Fest следниот месец.Ubisoft предвидува дека нејзините најдобри игри ќе бидат во фискалната 2025-2026 година. Се очекува „Assassin’s Creed Shadows“ и „Siege X“ да бидат најпопуларните изданија оваа година, но наслови како „Prince of Persia“, „Anno 117: Pax Romana“, „Rainbow Six Mobile“ и „The Division Resurgence“ исто така би требало да придонесат.Римејкот на играта „Prince of Persia“ не е најдоцнежниот наслов на Ubisoft, бидејќи рекордот веројатно го држи играта „Beyond Good and Evil 2“ со оглед на фактот дека поминаа повеќе од 15 години откако беше најавена.

