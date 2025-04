Рим добива инфлуенсерка за градоначалничка

0 SHARES Сподели Твитни

Нејзината убавина се опишува како нешто помеѓу Софија Лорен и Моника Белучи, а реакциите од граѓаните се очекуваат – бидејќи оваа виртуелна дама може да стане првата дама на Рим. Зад иницијативата стои верувањето дека вештачката интелигенција, ако се користи со стручност и етичка визија, може да обезбеди побрзи, пообјективни и поефикасни решенија, особено во јавната администрација.

Франческа Џубели, првата виртуелна инфлуенсерка во Италија создадена со вештачка интелигенција, ја објави својата кандидатура за градоначалник на Рим во 2027 година, преку граѓанска листа базирана на AI.

Ова е првата граѓанска листа во Италија креирана со вештачка интелигенција што ќе учествува на административни избори. Виртуелниот модел, сертифициран од Мета, веќе има речиси 12.000 следбеници и е познат по својата посветеност на граѓански, технолошки и културни прашања. Нејзината кандидатура е дел од инклузивен и радикално дигитален политички проект.

