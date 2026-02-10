Рио Фердинанд повремено мора да биде во инвалидска количка: „Ми требаа 47 години за да сфатам што му е потребно на моето тело“

0 SHARES Сподели Твитни

Легендарниот дефанзивец на Манчестер Јунајтед, Рио Фердинанд, откри дека понекогаш мора да користи инвалидска количка за движење поради сериозни проблеми со грбот кои произлегуваат од неговата плодна играчка кариера.

Фердинанд (47), кој се смета за еден од најдобрите дефанзивци во историјата на Премиер лигата, призна дека сега ги чувствува последиците од речиси две децении играње на врвно ниво.

Во текот на својата кариера, тој често настапувал и покрај болката, заедно со терапијата со апчиња и инјекции, што, како што вели тој, оставило долгорочни последици.

Тој одигра 455 натпревари за Манчестер Јунајтед и освои 15 трофеи, вклучувајќи шест титули во Премиер лигата и Лигата на шампионите, но цената на тој успех беше висока.

| Rio Ferdinand: "I've had a bad back for a long time. I've got injuries that I had from my career…"I was on tablets and injections for six years to play games. That's affected me."I get some bad moments of back pain where I have to be in a hospital for a couple of… pic.twitter.com/F3zVFXIO0b— centredevils. (@centredevils) February 10, 2026

„Долго време имам проблеми со грбот. Играв повреден со години и шест години земав апчиња и инјекции за да можам да излезам на теренот. Ме стигна“, изјави Фердинанд за „Менс Хелт УК“.

Тој додаде дека болката често се појавува ненадејно и може да биде толку силна што мора да помине неколку дена во болница или да користи инвалидска количка.

„Лудо е, но болката едноставно доаѓа од никаде“, истакна поранешниот англиски репрезентативец.

Фердинанд, кој денес живее во Дубаи со своето семејство, рече дека дури по завршувањето на кариерата сфатил што навистина му е потребно на неговото тело. За прв пат по пензионирањето, тој редовно работи со физиотерапевт и личен тренер, со холистички пристап кон закрепнувањето и превенцијата од повреди.

„Фокусот сега е на превенција, а не на поправка на штетата откако веќе ќе се случи. Знам што му треба на моето тело, но ми требаа 47 години за да го разберам тоа“, рече тој.

Откако се пензионираше од играњето во 2015 година, Фердинанд го насочи вниманието кон телевизијата и подкастингот. Неодамна го напушти TNT Sports и моментално е фокусиран на развој на свој подкаст, „Rio Ferdinand Presents“.

Тој накратко се обиде и во боксот, тренирајќи шест месеци, но никогаш не му беше доделена лиценца. Сепак, сега признава дека здравјето му е приоритет и дека полека се враќа на вистинскиот пат по тежок период со болки во грбот.

The post Рио Фердинанд повремено мора да биде во инвалидска количка: „Ми требаа 47 години за да сфатам што му е потребно на моето тело“ appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: