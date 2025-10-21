Рита Ора во уште една проѕирна комбинација: Белиот фустан откри премногу (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Британската пејачка Рита Ора ги привлече погледите на забавата на Армани во Лос Анџелес, облечена во проѕирен дел од облеката што ја откриваше нејзината долна облека.На ексклузивната забава на модната куќа Армани, по гала-настанот одржан во Лос Анџелес, Рита Ора блесна во целосно проѕирен бел свилен фустан со долги ракави и спуштени рамена. Под фустанот се гледаше и долна облека од чипка.За додатоци, таа избра шарен шал во нијанса на шартрез (жолто-зелена) направен од истиот проѕирен материјал и бели сандали на потпетица.

Rita Ora lets her lace lingerie play peekaboo in sheer white dress https://t.co/YL0fZS3blh pic.twitter.com/L3xOXMcsTP— Page Six (@PageSix) October 20, 2025

Со нејзината руса боб фризура, нејзиниот стил предизвика споредби со Мерилин Монро и претставува комбинација од минималистичкиот тренд од 90-тите со провокативни детали.Рита е позната по своите смели модни избори и честите појавувања во проѕирни или чипкани креации кои „не оставаат многу простор за имагинација“.Минатото лето, таа носеше проѕирен црн фустан на забавата по повод 50-тиот роденден на Ваитити на Ибица.Пејачката претходно зборуваше за тоа како ја одржува својата фигура и призна дека ја носи својата домашна теретана со себе секаде каде што патува.Во разговор за „Women’s Health“, таа рече: „Секогаш патувам со тегови од 1 кг и 2 кг, тегови за глуждови и лента за отпор. Ако не можам да вежбам, користам тегови за глуждови и ги носам кога сме надвор во градот или дома.“



Пронајдете не на следниве мрежи: