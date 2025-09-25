Ријана и ASAP Rocky добија трето дете, открија какво име ѝ дадоа на девојката

0 SHARES Сподели Твитни

Музичката ѕвезда Ријана и нејзиниот партнер, раперот ASAP Rocky, добија ќерка. Ова е нивното трето дете. Таа ја сподели среќната вест на социјалните мрежи.Пејачката го држи девојчето во раце на фотографијата и го откри нејзиното име: „Роки Ајриш Мајерс. 13 септември 2025 година“. Следбениците ѝ честитаа за новото бебе.Таа постојано изјавува дека една од нејзините најголеми желби е да има девојче. Таа има и два сина со ASAP Rocky: тригодишниот RZA и двегодишниот Riot Rose.Неодамна, кога ја прашале како реагирале нејзините деца на фактот дека наскоро на семејството ќе му се придружи ново бебе, таа рекла дека биле воодушевени и се смееле. Новинарите биле љубопитни дали очекува девојче.„Ќе мора да почекате и да видите“, рече таа, додавајќи дека името на нејзиното трето дете ќе почнува на буквата Р бидејќи тоа веќе станало традиција, која таа ја исполнила.Ријана и ASAP Rocky беа долгогодишни пријателки пред да почнат да се забавуваат. Тие ја потврдија својата врска во ноември 2020 година. Раперот неодамна предизвика гласини дека веќе се венчале во тајност.Кога новинарката на списанието „Ел“, Кловер Хоуп, го праша дали се радува што наскоро ќе стане нејзин сопруг, тој одговори: „Како знаеш дека веќе не сум сопруг?“ Се насмеа и додаде дека сега нема да го потврди ова.

