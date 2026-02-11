Ријана како и остатокот од „нормалниот“ свет: Милијардер снимен во супермаркет, видеото го освои интернетот

0 SHARES Сподели Твитни

И покрај тоа што е милијардерка и една од најпознатите пејачки во светот, Ријана беше снимена како купува намирници во супермаркет во Лос Анџелес како и остатокот од „нормалниот“ свет, а снимката ги освои социјалните мрежи.

Папараците ја снимале додека купувала намирници, а дамата по грешка тргнала да ја земе нејзината количка, што ја насмеало пејачката.

„Замислете си дека пазарувате во супермаркет и одеднаш ја гледате Ријана“, „Дамата дефинитивно планираше да го направи ова“, „Ријана е најљубезната позната личност“, се некои од коментарите на Х.

that old lady accidentally taking rihanna’s cart pic.twitter.com/RkcA8GWZdm— 𝖌𝖆𝖇 (@gabgonebad) February 10, 2026

Пејачката претходно изјави дека нејзиниот најголем сон е да живее како „обични“ луѓе и да може да излегува без никој да ја препознае. Фоторепортерите забележаа дека носи прстен, што предизвика гласини дека е свршена.

Таа е во врска со раперот ASAP Rocky од 2020 година и тие имаат три деца: синовите RZA (3), Riot (2) и петмесечната ќерка по име Роки.

Иако во интервјуата се нарекуваат сопружници, Ријана и ASAP Rocky сè уште не потврдиле дали се всушност во брак.

