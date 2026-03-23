РКЕ донесе одлука: Дизелот поскапува

РКЕ денеска донесе одлука со која бензинот останува по иста цена, додека нафтата поскапува за 3,5 денари.

Највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт, изнесуваат:

Моторен бензин – ЕУРОСУПЕР БС – 95 – 86,50 (денари/литар)

– Моторен бензин – ЕУРОСУПЕР БС – 98 – 88,50 (денари/литар)

– Дизел гориво – ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) – 95,50 (денари/литар)

– Масло за горење – Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) – 92,00 (денари/литар)

– Мазут М-1 НС – 47,610 (денари/килограм