РКЕ ја менува регулативата за формирање на цената на нафтените производи: Одлуките можат да се донесуваат секој ден

Регулаторната комисија за енергетика (РКЕ) ја објави изменетата Уредба за утврдување на највисоките малопродажни цени на одредени нафтени деривати и горива за транспорт, што ќе овозможи моментална реакција на промените во цената на нафтените деривати во областа на данокот на додадена вредност.

Цените нема да се утврдуваат само во понеделник, без оглед на движењето на цените на светскиот пазар или евентуалниот пад или пораст на доларот. РЕК ќе се состанува на вонредна седница во кое било време од неделата доколку цената на горивата на светскиот пазар се стабилизира и повеќе нема потреба од интервентни мерки од страна на Владата преку намалување на износот на ДДВ, кој учествува во формирањето на конечната цена на горивата на домашниот пазар.

Владата најави намалување на стапката на ДДВ за горивата од 18% на 10%, што ќе го смири зголемувањето на цените на бензинските пумпи.

Како што рече премиерот Христијан Мицкоски, почнувајќи од понеделник на полноќ, ДДВ-то на нафтените производи ќе се намали во следните две недели од 18 на 10 проценти, што значи намалување на цената на горивата од 6 на 7 денари за литар.

На 4 март беше направена промена во Регулативата, со која се отстапи од практиката за донесување дневни одлуки за цената на нафтените производи, но само во понеделник. Така, нафтените производи се продаваа во текот на целата недела по цени утврдени од понеделник, 9 март, додека имаше намалување на цената на нафтените производи на светскиот пазар.

