Роберт де Ниро во солзи: Зборуваше за родителството во 9-тата деценија 

Роберт де Ниро неодамна се отвори за својата 10-месечна ќерка Гиа во интервју за магазинот People.

Познатиот актер не ги криеше солзите кога зборуваше за својата моментална најголема среќа. Секогаш кога има проблеми, вели Де Ниро, тој наоѓа утеха во неа.

„Сè за што опседнам или се грижам едноставно исчезнува кога ќе ја погледнам“, вели тој. Додава:

„Таа е симпатична. Сите деца се воодушевени од неа. Дури и внуците. Таа е нивна тетка и наскоро ќе станат тинејџери“.

Грижата за потребите на Ѓија најмногу ја препушта на сопругата.

“Не работам напорна работа. Тука сум, ја поддржувам мојата девојка. Но, таа ја работи работата. А ние имаме помош, што е толку важно”, рекол познатиот актер.

Да потсетиме, Де Ниро, покрај ќерката Гиа Вирџинија, ги има и ќерката Дрина (56), синот Рафале (47), близнаците Џулијан и Арон (28), синот Елиот (25) и ќерката Хелен (12).

Покрај децата, актерот има и четири внуци.

