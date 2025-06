Роберт Де Ниро за првпат проговори за ќерката која го промени полот „Ја сакав како син, сега…“ (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Роберт Де Ниро (81) јавно проговори за својата трансродова ќерка Ирен Де Ниро (29) и нејзината транзиција, јасно ставајќи до знаење дека има целосна поддршка од својот славен татко.„Сè додека не се повредуваат себеси и не прават ништо деструктивно, мора да ги поддржите. Точка“, изјави добитничката на Оскар за „Ентертејнмент тунајт“ на светската премиера на документарецот „Били Џоел: И така оди“ на фестивалот Трибека во Њујорк.Во април, Де Ниро истакна: „Го сакав и поддржував Арон како син, а сега ја сакам и поддржувам Ирена како ќерка“.„Не гледам зошто има толку многу драма… Ги сакам сите мои деца“, додаде актерот, потврдувајќи дека сè уште стои зад Ирена, која минатата година започна со хормонска терапија.Ирена за своите родители: „Тие сакаа моето детство да биде што е можно понормално“Поддршката од Де Ниро дојде откако Ирен даде обемно интервју за познато ЛГБТ списание, каде што отворено зборуваше за својата транзиција и процесот на излегување од јавноста.„Секако, ниеден родител не е совршен, но благодарна сум што двајцата се согласија да ме држат подалеку од очите на јавноста. Сакаа сè да остане приватно“, рече Ирена.Таа додаде дека нејзините родители ѝ дале можност да има што е можно понормално детство.Која беше Ирена пред транзицијата ?Пред јавно да го открие својот идентитет, Ирен Де Ниро беше позната како една од близначките што Роберт Де Ниро и неговата поранешна партнерка, актерката Туки Смит, ги добија преку сурогат мајка во 1995 година.

⚡️JUST IN:Robert De Niro’s mixed-race son, Aaron, came out as trans and changed his name to Airyn. pic.twitter.com/yS6AYmKvK1— S2FUncensored (@S2FUncensored) April 30, 2025

Додека нејзиниот брат Џулијан го тргна уметничкиот пат, Ирена со години живееше осамен живот, без присуство на социјалните мрежи и без јавни изјави. Последен пат беше видена со својот татко во јавност во 2009 година.Нејзините повремени појавувања, проследени со промени во стилот и изразувањето на идентитетот, предизвикаа интерес низ годините, но немаше официјални потврди за нејзиниот родов идентитет. Денес, кога отворено се претставува како Ирена, јасно е дека годините на молчење беа дел од процесот на лично созревање.Впечатлив настап во ЊујоркНеодамна, Ирена беше забележана во Њујорк во друштво на нејзиниот славен татко. Со розеви суканици и чизми со стилето, таа изгледаше самоуверено и автентично додека Де Ниро одеше чекор зад неа, видливо штитејќи ја од љубопитните погледи.Де Ниро има седум деца.Познатиот актер има вкупно седум деца:

најстарата ќерка Дрена (56),

синот Рафаел (47),

близначките Јулијана и Ирена (29),

синот Елиот (25),

ќерката Хелен (12),

како и најмладата ќерка Џија, која се роди минатата година.

Покрај тоа, тој е горд дедо на четири внуци.



