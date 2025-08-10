Роберт Де Ниро фотографиран додека шета: Изгледа физички послаб

0 SHARES Сподели Твитни

Многумина забележаа дека холивудската легенда изгледа физички послаб од вообичаено.Тој се шеташе низ Менхетен во лежерна облека – сива маица, бела маица и карго панталони, а на главата ги имаше своите препознатливи очила.Отвори свое филмско студиоПатем, заедно со својот син Рафаел и деловниот партнер Адам Гордон, Де Ниро неодамна отвори филмско студио од 72.000 квадратни метри во Квинс. Проектот вреди милиони долари, а неговата цел е да ја оживее филмската индустрија во неговиот роден град.„Отсекогаш сум сакал да снимам во Њујорк. Нема подобро место“, изјави тој за Њујорк Тајмс.По години опаѓање на продукцискиот број поради преместување на сетови надвор од државата, намалување на буџетот и штрајкови, надежта е дека новото студио повторно ќе привлече големи проекти. Новите субвенции исто така треба да помогнат во ова, државата Њујорк одобри 800 милиони долари стимулации за филмската индустрија.„Секогаш е подобро да се снима во Њујорк. Точка“, додаде тој.Можеби ќе ве интересира: Роберт де Ниро јавно ја поддржа ќерката која си го смени полотНа 81-годишна возраст, тој доби ќеркаПокрај деловниот успех, Де Ниро сè уште е активно вклучен во семејниот живот. Со својата партнерка Тифани Чен (45), тој доби ќерка, Џија, која сега има две години. Славниот актер стана татко по седми пат на 81-годишна возраст.„Таа е чиста радост“, рече тој неодамна за малата Џија. „Таа сега има две години. Сè е прекрасно. Што да ви кажам – чиста радост.“Во интервју за „Entertainment Tonight“, тој рече дека поддршката е најважната работа во родителството. „Главната работа е да бидете тука за вашите деца. Ако тие не си наштетуваат себеси или не прават нешто деструктивно, мора да ги поддржите. Секогаш. И тие треба да го знаат тоа.“ Де Ниро призна дека не менува пелени, туку ги поминува утрата со својата ќерка гледајќи детски програми.Тој зборуваше за родителството во старостПокрај малата Џија, Роберт Де Ниро е татко на уште шест деца. Неговото најстаро дете, Дрена, има 57 години, а нејзиниот брат Рафаел има 48 години – и двете од бракот на актерот со Дајан Абот. Со поранешната девојка Туки Смит, ги имаше близнаците Џулијан и Арон, кои денес имаат 29 години. Тој има син Елиот (27) и ќерка Хелен (14) со поранешната сопруга Грејс Хајтауер.Де Ниро отворено зборува за предизвиците на родителството во подоцнежните години. Во интервју за „The Guardian“, тој призна: „Да се биде родител не станува полесно. Тоа е она што е. Јас не го правам „тешкиот“ дел, но ја поддржувам мојата партнерка. Имаме помош, што е многу важно.“Зборувајќи во емисијата „ Today Show “, актерот рече дека татковството на постара возраст му дава поинаква перспектива: „Како што старееш, стануваш посвесен за работите. За семејните односи, динамиката. Учиш како да се справиш со некои работи што можеби не си ги знаел претходно.“

Пронајдете не на следниве мрежи: