Роби Вилијамс за лековите за слабеење: „Ми го ослабнаа видот и само се влошува“

Познатиот пејач Роби Вилијамс (51) откри дека се плаши дека можеби го губи видот како резултат на користењето на популарните инјекции за слабеење.

Вилијамс призна дека неговиот вид станал заматен и дека само се влошува откако почнал да користи дроги, вклучувајќи го и Мунџаро, и издаде предупредување до своите обожаватели.Вилијамс рече дека се мачел да се снајде на сцената додека го изведувал својот хит „She’s The One“ бидејќи не можел јасно да ги види лицата на своите обожаватели.

„Сакам да ги предупредам луѓето што го читаат ова за потенцијалните ризици, за да бидат добро информирани. Почнав да користам инјекции доста рано, но она што го забележав е дека мојот вид не е многу добар. Веќе некое време е заматен и само се влошува. Не мислам дека е поради возраста, мислам дека се инјекциите“, изјави тој за The Sun.

Првпат го забележал проблемот на фудбалски натпревар, кога повеќе не можел да ги разликува играчите, кои му се чинеле како форми на теренот. Иако неодамна добил нови очила, тој првично не го поврзал влошувањето на видот со инјекциите.

Вилијамс претходно призна дека ослабел од околу 80 килограми на 76 килограми со помош на инјекции за слабеење.

„Примам нешто како Оземпик. Тоа е како божиќно чудо. И ми е потребно, медицински. Мојот внатрешен глас ми зборува како Кејти Хопкинс што зборува за дебели. Тоа е лудо“, изјави тој за The Times.

Фармацевтот Џејсон Марфи објасни како Мунџаро делува на два природни хормони во телото, GLP-1 и GIP: „Со имитирање на овие хормони, Мунџаро испраќа сигнали до вашиот мозок дека сте сити, помагајќи да се намали апетитот, а воедно ја одложува брзината со која вашиот стомак се празни за да се чувствувате сити подолго време.“

Лекот доаѓа во пенкало за еднократна употреба кое содржи четири дози, по една за секоја недела, и се користи за лекување на дијабетес тип 2 и дебелина, заедно со здрава исхрана и редовно вежбање.

„Кога го користите Мунџаро, речиси веднаш можете да забележите намален глад и помалку желби. Со текот на времето, ова може да доведе до забележително губење на тежината“, додаде Мерфи.

