Роби Вилијамс има и Туретов синдром

0 SHARES Сподели Твитни

Во многу лично интервју за емисијата „Јас имам АДХД! Не, немаш“ (I am ADHD! No, you’re not), пејачот признава дека турнеите сè уште го ужаснуваат, и покрај бројните распродадени стадионски настапи, прво како член на момчешкиот бенд „Тејк дет“, а подоцна и како солоуметник.– Тукушто сфатив дека имам Туретов синдром, но тој не се манифестира однадвор. Ќе помислите оти стадион полн луѓе кои те опсипуваат со љубов – би изгледало како одвлекување на вниманието, но не е така. Што и да е во мене, тоа не може да се разбере, вели Роби.Туретов синдром е невролошко нарушување коешто се одликува со повторливи, ненамерни движења со телото и/или звуци, наречени тикови.Инаку, 51-годишниот поп-пејач кој претходно има дијагнози на невро-развојно нарушување на невнимание и хиперактивност – АДХД, и посттрауматски стрес – ПТСД, во периоди се борел и со зависност од алкохол и дрога, а неодамна се тестирал и за аутизам. Тестот бил негативен, но открил дека Роби има „аутистични особини“, вклучувајќи вознемиреност при „напуштање на безбедноста на својот кревет“, пишува „Дејли мејл“ (Daily Mail).Роби додаде и дека неговите тикови се „наметливи“ и претежно внатрешни, но неговите мисли се толку интензивни што не може да ги контролира јавно, особено на концерти.

Пронајдете не на следниве мрежи: