Роби Вилијамс открива дека има Туретов синдром: Преплашен сум, не сум возбуден на концерти

Роби Вилијамс откри дека има Туретов синдром и дека успеал да ја скрие невролошката состојба.

Во подкастот „Јас сум ADHD! Не, ти не си“, Вилијамс рече дека неодамна сфатил дека го има синдромот.

„Другиот ден одев по улицата и сфатив дека наметливите мисли се дел од Туретов синдром“, рече тој.

Вилијамс претходно зборуваше за своето ментално здравје, како и за своите настапи, според The ​​Sun.

„Би помислиле дека стадион полн со луѓе кои ја изјавуваат својата љубов кон вас би функционирал. Оваа турнеја, како 51-годишник, пристапувам поинаку бидејќи се чини дека можам да пристапам кон работите поинаку. Имам многу комплициран однос со турнеите и настапите во живо. Луѓето велат: „Мора да си навистина возбуден“. Не баш. Преплашен сум. Носам маски, сум како олимпиец со маски“, рече тој.

Вилијамс вели дека изгледа храбро, но всушност спротивното се случува поголемиот дел од времето.

„Мртво возбуден сум за концертот што го имам утре, а бев и возбуден што ќе го имам минатата недела. Додека бев на проба, ѝ кажав на сопругата дека имам ПТСН. Што и да е, сè уште ми влијае. Благодарен сум што и покрај сè, 80.000 луѓе никогаш не го сменија мислењето за мене“, рече тој.

На Вилијамс претходно му беше дијагностициран ПТСН и АДХД, се бореше и со зависност од алкохол и дрога, а неодамна беше тестиран за аутизам. Тестот беше негативен, но откри дека има аутистични особини, вклучувајќи анксиозност.

Туретов синдром доведува до ненадејни, повторувачки звуци или движења, тикови, кои често се предизвикани од различни работи, вклучувајќи стрес, возбуда или замор. Тоа е наследна невролошка состојба која обично започнува во детството. Состојби како што се АДХД, ОКН и анксиозност се поврзани со овој синдром.

