Родителите на загинатите од „Пулс“ се чувстсвуваат излажани, бараат почести рочишта

Саботен Марш на ангелите во Кочани, колку за потсетување на институциите дека ветувањата не се реализираат, а одговрноста и правдата и натаму талкаат по судските лавиринти.Потсетија дека поради институционалната негрижа загинаа 63 деца, се уништија 63 семејства, еден цел град, а тие и натаму тапкаат во место.

Такото на загинатата Надица Наунова, Александар Наунов, јавно го прозва Обвинителството и Кривичниот суд за, како што рече, неисполнетите ветувања во судскиот процес за трагедијата „Пулс“, укажувајќи на одложувања, оправдувања и недостиг од најавената динамика на судењето.

„Пред почетокот на судењето слушнавме гласни ветувања дека ќе има две рочишта неделно, дека нема да има неоправдани одложувања, дека ќе се контролираат лекарските оправдувања и точноста, дека Обвинителството нема да дозволи постапката да пропадне поради неосновани причини, особено ако станува збор за одолговлекување. Тоа беа ваши зборови, ваши гаранции пред јавноста, ваши ветувања кон нас. Денес прашуваме – каде се тие ветувања?“, рече Наунов.

Тој посочи дека во јануари се одржало едно рочиште, во февруари две, а до крајот на месецот е закажано уште едно, „ако воопшто се одржи“. Според него, ветеното темпо од две рочишта неделно не се реализира, а честите оправдувања отвораат сомнежи кај семејствата на жртвите.

„Гледаме обвинети кои од здрави стануваат болни, носат документација за која не знаеме дали е основана. Тоа кај нас буди сомнеж дека дејствијата се со цел одолговлекување на постапката“, нагласи Наунов.

Тој го отвори и прашањето за безбедносните контроли во притворот, откако на првообвинетиот му бил пронајден мобилен телефон во ќелијата.

„На првообвинетиот му е пронајден телефон во ќелија и сè завршило со опомена. Се поставува прашањето дали се врши контрола во притворот, што се случува во телефоните на првообвинетиот, дали се обработени до крај и дали е извлечена целата комуникација. Дали требаше да има само опомена или да помине време во самица? Тоа отвора сомнежи и не враќа доверба“, изјави тој.

Дополнително, Наунов посочи дека на суд било забележано сведочење кое се разликува од изјавата дадена пред Обвинителството.

„Видовме сведок кој даде изјава различна од таа пред Обвинителството. Прашуваме како се постапува со луѓето кои лажно сведочат?“, рече Наунов.

Во емотивно обраќање, тој им порача на сите кои, како што рече, ја релативизираат тежината на случајот:

„За оние кои тврдат дека ‘Пулс’ е толку климаво поставен што ќе падне, нека запомнат нешто – по тие скали не лежат предмети, бројка, статистика. По тие скали лежат 63 млади животи, 63 светови кои згаснаа. Ние немавме деца за давање. Тие беа наша фамилија. Тоа не се имиња на лист хартија. Слушнавме што ветивте, ама гледаме што правите. Нашето трпение е при крај.“ .

