0 SHARES Сподели Твитни

Шпанскиот играч од средниот ред и играч на Манчестер Сити, Родри, избегна суспензија, но е казнет со 80.000 фунти (околу 92.000 евра) откако призна дека Англиската фудбалска асоцијација (ФА) го обвинила за несоодветно однесување.

Играчот од средниот ред на Манчестер Сити е обвинет за давање изјави во кои се сугерира дека судиите се пристрасни кон неговиот тим, пишува Дејли Меил.

„Не станува збор само за денешниот натпревар, ова се случи два или три пати по ред“, рече тој по натпреварот на Сити со Тотенхем минатиот месец по ждрепката за Карабао Купот.

„Искрено, не знам зошто. Премногу победуваме и луѓето не сакаат да победиме, но судијата мора да биде неутрален. Тоа не е фер.“

Откако Фудбалската асоцијација (ФА) отвори постапка, Родри во писмо од 10 февруари, седум дена по спорниот натпревар, тврдеше дека „длабоко жали“ што неговите зборови биле „погрешно разбрани и погрешно протолкувани“. Тој се обиде да го разјасни својот став.

„Секако, повеќе луѓе не навиваат за Манчестер Сити отколку што навиваат. Секако, навивачите на другите клубови кои беа сведоци на нашиот успех во последните години нема да сакаат тој успех да продолжи“, напиша тој.

„Тој начин на размислување не важи за судиите, кои се професионално неутрални во извршувањето на своите должности. Не реков дека судиите се пристрасни, како што погрешно сугерираат медиумските написи што ми ги испративте. Мислев дека тоа може да се исклучи како објаснување зошто во последно време се случуваат судиски грешки.“

The post Родри строго казнет поради коментари за судиите appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: