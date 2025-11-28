Розенкрац: Шведска цврсто стои зад Северна Македонија, но треба да се искористи моментумот на проширување

0 SHARES Сподели Твитни

Шведска цврсто стои зад Северна Македонија, ние ве поддржуваме како со политичка волја, така и со конкретни чекори. Моето охрабрување до вас е да го искористите моментумот на проширување додека е тука, додека постои нова енергија меѓу земјите-членки за овој процес.

Со сегашните безбедносни предизвици со кои сите денес се соочуваме, работејќи денес заедно како Европејци е многу поважно од кога и да било и нашата соработка е клучна за да се обезбеди мир, демократија, безбедност и просперитет во Европа и многу ги ценам разговорите што ги одржавме денеска. Ова го истакна шведската министерка за европски прашања Јесика Розенкранц на заедничката прес-конференција во Скопје со министерот за европски прашања Орхан Муртезани.

Таа посочи дека проширувањето на ЕУ е суштинско за градење на побезбеден континент и поисилна економија и оти во интерес на целата Унија е затоа Северна Македонија да успее со реформска работа и да се приклучи во ЕУ.

Одговарајќи на новинарско прашање за надминување на проблемот со Бугарија, таа посочи дека добриот дијалог со соседите е добредојден за самиот процес на пристапување.

Пронајдете не на следниве мрежи: