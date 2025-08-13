Розите ќе бидат убави и раскошни како на слика: Ако го направите ова во август, тие ќе цветаат како никогаш досега!

0 SHARES Сподели Твитни

На многу луѓе им е тешко да ги искористат розите до нивниот целосен потенцијал, но август е совршено време да им се даде поттик што им е потребен за да останат здрави и обилно да цветаат. Според BBC Gardeners’ World, стратешкото кастрење во ова време од годината може да ги трансформира уморните грмушки во енергични, продуктивни растенија подготвени за следната сезона на растење.

Кастрењето не е само естетски потег. Тоа е клучно за здравјето на растението: поттикнува нов раст, ја подобрува циркулацијата на воздухот и ѝ овозможува на розата да ја фокусира својата енергија на производство на големи, здрави цветови, а не на старо, заболено дрво.

Повеќето рози се кастреат обилно во зима или рана пролет, но август е совршен за кастрење на рози што се качуваат и влечат, кои обично цветаат еднаш, во голем налет, на почетокот на летото. Ако не ги кастрете сега, тие лесно можат да станат заплеткани, неуредни и помалку продуктивни. Отстранувањето на старите стебла прави простор за нови, флексибилни изданоци што ќе раѓаат цветови следната година. Целта е да се отстранат најстарите, најмалку продуктивни стебла во основата, за да можат новите да ја преземат својата улога.

Основните правила важат за сите видови рози:

отстранување на мртви, заболени и оштетени гранки,

сечење на гранки над пупка што е свртена кон надвор за да се отвори растението,

отстранување на стеблата што се вкрстуваат и тријат едни од други.

Грмушестите рози (како што се хибридните и флорибундите) се кастрат поинтензивно бидејќи цветаат на нови изданоци од тековната сезона, пишува „Експрес“.

Розите за двор и мини розите бараат понежно кастрење – тенките и слабите изданоци треба да се отстранат.

Розите што ползат се кастрат така што ја одржуваат својата форма по ѕидовите или оградите – страничните гранки се скратуваат блиску до главното стебло за да се поттикне цветањето.

Пронајдете не на следниве мрежи: