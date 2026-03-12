Романија дозволи американски војници и авиони на својата територија

Романија одобри барање од САД за распоредување воен персонал и опрема на нејзината територија, вклучително и во објекти што се релативно блиску до бугарската граница, пренесе „Новините“.

Одлуката ја поддржа романскиот парламент по разговори на највисоко политичко ниво во Букурешт.

Романскиот претседател Никушор Дан изјави дека распоредувањето се однесува на американски авиони за воздушно полнење гориво, заедно со системи за надзор и опрема за сателитски комуникации. Вашингтон побарал да користи две воени бази во земјата за привремено присуство на оваа опрема – една во регионот Трансилванија и друга во близина на брегот на Црното Море.

Прашањето било разгледано на состанок на Врховниот совет за национална одбрана на Романија, кој се фокусирал на безбедносната состојба на Блискиот Исток и на тековната војна поврзана со Иран. Меѓу локациите што се споменуваат за можното распоредување е и воздухопловната база „Михаил Когалничеану“ во близина на градот Констанца. Според романскиот претседател, опремата што ја бараат САД има одбранбена природа и е наменета за зајакнување на безбедносното опкружување на Романија.