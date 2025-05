Романија е под вода ФОТО

0 SHARES Сподели Твитни

Силните поплави, предизвикани од обилните дождови, што ја погодија Романија во четвртокот, се закануваат да го уништат рудникот за сол Прајд, кој се смета за еден од најголемите резервоари за сол во Европа.Ова е најлошата поплава во последните 30 години, и како резултат на тоа, властите го затворија рудникот во централниот романски округ Харгита, бидејќи надојдениот близок поток поплави дел од рудникот, објави Ројтерс.Рудникот Прајд е популарен кај туристите поради неговите спектакуларни галерии кои вклучуваат авантуристички парк и капела изрезбана во сол, а поплавите се закануваат да ги уништат средствата за живот на луѓето во градот Прајд , кој е зависен од туризмот , соопштија локалните власти.💦💧🥺Urmare inundațiilor masive,șase milioane metri cubi de apă s-au strâns în interiorul Salinei #Praid din județul #Harghita -o cantitate care ar putea umple 3 mii bazine olimpice sau un lac cu suprafața a 60 terenuri de fotbal și 10 m adâncime.https://t.co/CLNG5LFXQL— Travel to România (@Travel_2Romania) May 30, 2025„Проблемот со рудникот за сол би можел да има катастрофални последици за целиот регион “, рече Чонгор Зомбори од Националната компанија за сол на Јужна Африка, која е делумно сопственик на рудникот.Иако дел од рудникот произведува сол, со годишен производствен капацитет од околу 70.000-100.000 метрички тони, неговите огромни галерии, во кои се наоѓа и медицински центар, примаат туристи, вклучувајќи ги и оние кои бараат третман за респираторни заболувања.Градоначалникот на Праида, Ласло Њагруш, изјави дека рударите ја отстраниле својата опрема и машини и работат на зачувување на друг дел од рудникот кој досега не бил отворен за посетители.🌊 EMSR802 – Flood in Romania 🇷🇴Severe flooding has affected multiple counties, leading to evacuations and reports of damage.Our #MappingTeam was activated on 28 May to assess the impact. The first map was delivered within 17 hours.🔗https://t.co/yUZEk2WX0E pic.twitter.com/u6bqDXEYp0— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) May 30, 2025Тие се обидуваат да го спасат овој простор, овие галерии, со изградба на таканаречени брани и бариери за да го заштитат, за барем овој дел да не биде оштетен. Мораме да размислиме што да правиме во туристичкиот сектор, какви можности можат да се истражат или треба да се истражат, со цел да се задржат што е можно повеќе туристи во Прајд“, рече тој.Повеќе од 200 населби во 30 области беа погодени од поплавите, вкупно 549 лица беа евакуирани од 12 населби, од кои околу 150 веќе се вратија во своите домови, а најтешко погодени области се Ботошани, Брашов, Вранча и Ковасна.Поплавите влијаеја на сообраќајот на шест национални и осум окружни патишта, како и на железничкиот сообраќај на линијата Предеал-Тимиш де Сус, каде што уривањето на насип долг 50 метри доведе до пренасочување на сообраќајот на една пруга, со можни застои.Арафат потврди дека едно лице е убиено, а едно е повредено по удар од гром во округот Караш-Северин.



