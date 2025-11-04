Романија купи 18 борбени авиони Ф-16! Цена: 1 евро + ДДВ

0 SHARES Сподели Твитни

Романија официјално потпиша меѓувладин договор за купување на 18 борбени авиони Ф-16 од Холандија, објави Министерството за одбрана на земјата во понеделник, 3 ноември.

Станува збор за авиони кои веќе се стационирани во базата Фетешти и ги користи Европскиот центар за обука на пилоти на Ф-16 (EFTC). По потпишувањето на договорот, авионите ќе станат сопственост на романската држава и ќе се користат за обука на пилоти.

Според соопштението на Министерството за одбрана на Романија (MApN), вкупната цена на купување е симболично поставена на едно евро, без ДДВ. Сепак, Романија ќе плати 21 милион евра ДДВ, пресметано според проценетата вредност на пакетот авиони и придружна опрема од 100 милиони евра.

Договорот беше потпишан во Букурешт од страна на бригадниот генерал Јон-Корнел Плеша, директор на Романската администрација за вооружување, и Линда Руселер од Министерството за финансии на Холандија, во присуство на министерот за одбрана Ливиу-Јонут Моштеану и холандскиот амбасадор во Романија, Вилемин ван Хафтен.

Министерот Моштеану изјави дека договорот претставува важен чекор во развојот на центарот за обука, што ја позиционираше Романија како клучен европски центар за обука на пилоти на Ф-16. Тој нагласи дека во наредниот период центарот ќе ја прошири обуката на пилоти од други земји-членки на НАТО кои преминуваат на употреба на авионите Ф-35.

„Со продолжување на работата на центарот, Романија ја потврдува својата стратешка улога во рамките на одбранбената архитектура на Алијансата, исполнувајќи ги меѓународните обврски и активно придонесувајќи за зајакнување на колективната одбрана. Нашата земја дополнително ја потврдува својата поддршка за Украина преку обука на украински пилоти, со што конкретно придонесува кон регионалната безбедност и правото на Украина да го брани својот суверенитет“, рече министерот.

Амбасадорот ван Хафтен истакна дека Холандија и Романија имаат силно партнерство, особено во областа на безбедноста и одбраната.

„Ние сме сојузници во рамките на НАТО и соработуваме на зајакнување на безбедноста долж источното крило на Алијансата. И Холандија и Романија остануваат посветени на поддршката на Украина. Европскиот центар за обука на пилоти на Ф-16 е еден од најдобрите примери за оваа соработка, на што бев сведок за време на мојата посета на базата Фетешти“, рече холандскиот дипломат.

The post Романија купи 18 борбени авиони Ф-16! Цена: 1 евро + ДДВ appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: