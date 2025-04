Романот „Три Марии“ од Оливера Ќорвезироска: Омаж на Славко Јаневски

0 SHARES Сподели Твитни

Литература мк. Новото дело на писателката Оливера Ќорвезироска, романот “Три Марии”, го објави издавачката куќа „Арс Либрис“, која е дел од „Арс Ламина – публикации“. Отворањето на фестивалот „Видик“ во организација на „Литература.мк“ беше местото каде што романот беше претставен на јавноста. Промоцијата се одржа во „Дајмонд мол“, а книгата ја претстави Илина Јакимовска, со извадоци кои ги читаа актерките Катерина Коцевска, Биљана Драгиќевиќ-Пројковска и Симона Димковска.

Според Јакимовска, “Три Марии” е третиот роман за возрасни на Ќорвезироска, по делата „Заклученото тело на Лу“ и „Аб’т“. Овој роман е длабоко размислена почест на Славко Јаневски, без да биде вообичаена посвета или точно пресоздавање на негово дело. На настанот, авторката откри дека инспирацијата и предизвиците ги наоѓа во проучувањето на своите литературни претходници, и дека секоја нова генерација писатели треба да гради врз основа на досегашните достигнувања. Тоа се отсликува и во смелото преземање на насловот на Јаневски „Две Марии“, и нејзиното вметнување на детали како името Славко за машки лик и присуството на романот на Јаневски во сценографијата на ансамблот во книгата.

Дизајнот на корицата на „Три Марии“, дело на Марко Трпески, вклучува елемент од сликарството на Јаневски, наречено „Бош“, како јасна референца на писателот. Книгата носи три независни приказни за три жени по име Марија, кои го преиспитуваат својот досегашен живот поради неисправна љубов, било таа нивна или туѓа. Преку нив, станот што сакаат да го изнајмат станува обединувачка точка и симбол на нов почеток.

Поднасловот на книгата „роман-басма“ сугерира присуство на бројни фолклорни елементи, верувања и суеверија, како и теми околу судбината, вопрекинати љубови, и слични мотиви. Иако дејството е сместено во современо Скопје, тоа е преполно со народни обичаи од североисточна Македонија: украсување на младоженец со пари, погреб со кукла и други локални свадбарски обичаи. Во освртот за романот, Оливера Николова истакнува дека делото ја маѓепсува со суптилните описи на човечките чувства.

Авторката Оливера Ќорвезироска е родена во Куманово во 1965 година и по завршеното образование во родниот град и студиите на Филолошкиот факултет во Скопје, работи како уредник. Нејзината литературна продукција вклучува книги од различни жанрови – поезија, детски романи, сликовници, критика и есеистика, и повеќе романи за возрасни, како „Заклученото тело на Лу“, „Аб’т“, и „Три Марии“. Наградувана е за своите раскази и неколку од нив се преведени на повеќе јазици. Член е на Друштвото на писателите на Македонија и Македонскиот ПЕН-центар.

