Роналдо: Го почитувам Ѓоковиќ и ме инспирира

Кристијано Роналдо, славниот португалски фудбалер, откри дека Новак Ѓоковиќ, најдобриот тенисер на сите времиња, е еден од неговите модели на однесување и исто така нагласи дека е благодарен за убавите зборови што му ги упати српскиот ас.

Новак Ѓоковиќ и Кристијано Роналдо неодамна се сретнаа во Ријад, разменија подароци, а потоа српскиот ас зборуваше за тоа колку го цени Португалецот. Не е поинаку ни од друга страна. Роналдо беше замолен во емисијата на Пирс Морган да го именува својот идол од друг спорт, а тој имаше подготвен одговор. „Го почитувам Новак Ѓоковиќ“, рече Роналдо.

Потоа Морган ги повтори зборовите на Новак за познатиот Португалец. „Тој рече дека сака да игра во четириесеттите години, како тебе. Дека сака да си докаже дека сè уште може да го прави тоа. Те наведе како пример и инспирација“, рече Морган.

Роналдо му е благодарен на најголемиот тенисер на сите времиња за тие зборови. „Одлично е кога луѓе од други спортови зборуваат добро за тебе. Тоа многу ми значи. Новак е вистински пример за величина во спортот. Мило ми е за неговите зборови“, рече Роналдо.