Роналдо дава совети на Нејмар за учество на СП 2026

Значајните повреди кои Нејмар ги претрпе во последно време оставија белег и ставија во неизвесност кога повторно ќе достигне одлична форма или дали некогаш ќе го врати нивото на игра од минатите години. Не е тајна дека во Бразил го посакуваат на Светското првенство 2026 година, а многу од оние кои минале по неговиот пат му даваат мудри совети. Меѓу нив е и Роналдо Назарио.

„Сметам дека Нејмар ќе биде на следното Светско првенство. Тој е извонреден играч, но ќе треба да се откаже од некои нешта и да посвети повеќе внимание на својата подготовка. Сето тоа е во неговите раце“, изјави Роналдо и дополнително разјасни.

„Жртвувањето е вредно напор, Светското првенство е за кратко време. Ако се појави на високо ниво, нашите шанси ќе се зголемат. Мора да се посвети на исхрана, тренинг и одмор“, рече Роналдо.

