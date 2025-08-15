Роналдо ја прослави свршувачката со Џорџина со подароци вредни четвртина милион евра (видео)

Роналдо ја прослави свршувачката со својата долгогодишна девојка Џорџина Родригез купувајќи подароци во вредност од нешто повеќе од 270.000 евра, вклучувајќи Порше и дизајнерски чанти.Португалецот ѝ предложил брак на Џорџина по деветгодишна врска, подарувајќи ѝ дијамантски прстен вреден неколку милиони евра.Сепак, Роналдо не застанал тука. Според британскиот весник „Сан“, португалската ѕвезда ѝ подарил на својата свршеница бел Порше Тајкан вреден повеќе од 80.000 евра, како и многу други предмети дизајнирани од Кристијан Диор и Луј Витон.
Cristiano Ronaldo purchases over £270,000-worth of gifts to celebrate his engagement to Georgina Rodriguez 💍🤑 pic.twitter.com/Em71ORyo4Y— Daily Mail Sport (@MailSport) August 15, 2025
Дизајнерски чанти и облека во вредност од над 30.000 евра привлекоа посебно внимание.Роналдо не штедеше и ја обсипа Џорџина со подароци вредни повеќе од четвртина милион евра. Освен облека, чанти и автомобили, Португалецот ја покажа својата љубов кон својата вереница и со неколку дизајнерски часовници кои чинат вкупно 95.000 евра.