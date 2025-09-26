„Росица лично ни ја покажа пораката што му ја испрати на Панче Тошковски“, тврдат нејзини пријатели за „Слободен печат

0 SHARES Сподели Твитни

Тројца блиски пријатели на Росица која беше брутално убиена од нејзиниот поранешен љубовник Илија Стефановски, за „Слободен печат“ тврдат дека СМС-пораката во која таа очајно бара помош од министерот за внатрешни работи Панче Тошковски е веродостојна и испратена од нејзиниот број на бројот на министерот. Таа порака според нивните сведоштва, уште постои во мобилниот телефон на Росица кој е задржан во полиција на вештачење и додека била жива, самата им ја покажала. Две пријателки на Росица кои се сестри, тврдат дека лично ја виделе пораката во телефонот на Росица бидејќи таа им ја покажала.

Свесна дека нејзините пријави не се сфаќаат сериозно, но и борбена како што секогаш беше, успеа да го пронајде бројот на министерот Панче Тошковски и лично да го извести за својата ситуација. На почетокот на јуни, во разговор меѓу мене, мојата сестра и Росица за ситуацијата, таа ни ја покажа пораката што ја испратила до министерот.

Во пораката, Росица детално ги изрази заканите со кои се соочуваше и ја нагласи итната потреба од институционална интервенција, која за жал никогаш не дојде, изјави за „Слободен печат“ Лорета Слабева, блиска пријателка на сега убиената Росица.

