Ројтерс открива: Иран е блиску до набавка на противбродски ракети, за кои Кинезите тврдат дека се најдобри во светот

Иран е блиску до постигнување договор со Кина за купување крстосувачки ракети против бродови, според шест лица запознаени со преговорите, додека САД распоредуваат голема поморска сила во близина на брегот на Иран пред можни напади врз Исламската Република.

Договорот за кинеските ракети CM-302 е при крај, иако датумот на испорака сè уште не е договорен.

Суперсоничните ракети имаат дострел од околу 290 километри и се дизајнирани да ја избегнат одбраната на бродовите со ниско и големо летање. Нивното распоредување значително би ги подобрило ударните способности на Иран и би претставувало закана за американските поморски сили во регионот, рекоа двајца експерти за оружје.

Преговорите со Кина за купување на ракетните системи, кои започнаа пред најмалку две години, нагло се забрзаа по 12-дневната војна меѓу Израел и Иран во јуни, според шест лица запознаени со разговорите, вклучувајќи тројца функционери брифирани од иранската влада, како и тројца безбедносни претставници.

Додека разговорите влегуваа во завршна фаза минатото лето, високи ирански воени и владини претставници отпатуваа во Кина, вклучувајќи го и Масуд Ораеи, заменик-министер за одбрана на Иран, според двајца безбедносни претставници. Посетата на Ораеи претходно не беше најавена.

„Ако Иран добие суперсоничен капацитет за напад на бродови во таа област, тоа ќе биде целосна пресвртница. Овие ракети се многу тешки за пресретнување“, рече Дени Цитринович, поранешен израелски разузнавачки офицер, а сега виш истражувач за Иран во израелскиот Институт за студии за национална безбедност.

Ројтерс не можеше да утврди колку ракети се опфатени со потенцијалниот договор, која цена Иран се согласи да ја плати или дали Кина сега ќе го спроведе договорот со оглед на зголемените тензии во регионот.

„Иран има воени и безбедносни договори со своите сојузници и сега е вистинско време да се искористат тие договори“, изјави за Ројтерс функционер на иранското Министерство за надворешни работи.

Кинеската делегација во Обединетите нации го упати Ројтерс да побара коментар од Министерството за надворешни работи во Пекинг. Министерствата за надворешни работи и одбрана не одговорија на барањата за коментар.

Белата куќа не се осврна директно на преговорите меѓу Иран и Кина за ракетниот систем кога беше прашана од Ројтерс. Американскиот претседател Доналд Трамп беше јасен дека „или ќе постигнеме договор или ќе мора да направиме нешто многу тешко како минатиот пат“, изјави функционер на Белата куќа, осврнувајќи се на сегашниот застој со Иран.

Ракетите би биле меѓу најнапредните парчиња воена опрема што Кина некогаш би му ја префрлила на Иран и би претставувале кршење на ембаргото за оружје на Обединетите нации, првично воведено во 2006 година. Санкциите беа суспендирани во 2015 година како дел од нуклеарниот договор со САД и нивните сојузници, а потоа повторно воведени минатиот септември.

Потенцијалната продажба би ги нагласила продлабочените воени врски меѓу Кина и Иран во време на зголемени регионални тензии, дополнително комплицирајќи ги напорите на САД да ја ограничат ракетната програма на Иран и да ги ограничат неговите нуклеарни активности. Исто така, би сигнализирала зголемена подготвеност на Кина да се наметне во регион долго време доминиран од американската воена моќ.

Кина, Иран и Русија одржуваат годишни заеднички поморски вежби, а минатата година Министерството за финансии на САД воведе санкции врз неколку кинески субјекти за снабдување со хемиски прекурсори на иранската Револуционерна гарда за употреба во нејзината програма за балистички ракети.

Кина ги негира обвинувањата, велејќи дека не била свесна за случаите наведени во санкциите и дека строго спроведува контрола на извозот на производи со двојна намена. Додека беше домаќин на иранскиот претседател Масуд Пезешкијан на воена парада во Пекинг во септември, кинескиот претседател Си Џинпинг му рече на иранскиот лидер дека „Кина го поддржува Иран во зачувувањето на суверенитетот, територијалниот интегритет и националното достоинство“.

Кина им се придружи на Русија и Иран во заедничко писмо од 18 октомври во кое тие наведоа дека веруваат оти одлуката за повторно воведување санкции е погрешна.

„Иран стана бојно поле меѓу САД“ од една страна и Русија и Кина од друга страна, изјави еден од функционерите информиран од иранската влада за преговорите за ракетите.

Договорот доаѓа во време кога САД распоредуваат армада во близина на Иран, вклучувајќи го носачот на авиони „УСС Абрахам Линколн“ и неговата борбена група. „УСС Џералд Р. Форд“ и неговите придружни единици исто така се распоредуваат во регионот. Заедно, двата брода можат да превезуваат повеќе од 5.000 лица и 150 авиони.

„Кина не сака да види прозападен режим во Иран. Тоа би било закана за нивните интереси. Тие се надеваат дека овој режим ќе остане“, рече Цитринович, израелски експерт за Иран.

На 19 февруари, Трамп изјави дека му дава на Иран 10 дена да постигне договор за неговата нуклеарна програма или ќе се соочи со воена акција. САД се подготвуваат за можноста за продолжени, недели долги операции против Иран доколку Трамп нареди напад, објави Ројтерс на 13 февруари.

Купувањето на CM-302 би претставувало значително подобрување на арсеналот на Иран, кој е исцрпен од минатогодишната војна, рече Питер Веземан, виш истражувач во Стокхолмскиот меѓународен институт за истражување на мирот.

Кинеската државна корпорација за воздухопловна наука и индустрија на Кина (CASIC) ја рекламира CM-302 како најдобра противбродска ракета во светот, способна да потопи носач на авиони или разорувач.

Овој систем на оружје може да се монтира на бродови, авиони или мобилни копнени возила. Исто така, може да гаѓа цели на копно.

КАСИК не одговори на барањето за коментар.

Иран е исто така во преговори за набавка на кинески системи за воздушна одбрана, таканаречени MANPADS, антибалистичко оружје и антисателитско оружје, рекоа истите извори.

Кина беше главен снабдувач на оружје за Иран во текот на 1980-тите, но испораките на оружје во големи размери се намалија до крајот на 1990-тите под меѓународен притисок. Во последниве години, американските претставници ги обвинија кинеските компании дека снабдуваат материјали поврзани со ракети на Иран, но не ја обвинија јавно Кина дека снабдува комплетни ракетни системи.

