Рој дронови ги парализираат аеродромите во Европа: Минхен, Копенхаген, Осло под напад

еспилотни летала над Европа, затворени аеродроми, блокирање на GPS сигналот и сајбер напади – нов вид војна веќе не се води само на фронтовските линии, туку и во воздушниот и дигиталниот простор. Во тек е тивок конфликт, кој ги тестира безбедносните капацитети на европските земји, велат аналитичарите. Дали сме во војна со дронови, или е тоа форма на заплашување на противникот, и колку е опасен дронот во денешниот начин на војување, истражуваше нашиот Никола Туцовиќ.

Во изминатите неколку дена, низ северна Европа, во четири градови во Данска, како и во Осло, дронови го нарушија воздушниот сообраќај, ги нарушија аеродромските операции и ги принудија земјите да се соочат со безбедносни закани. Главниот аеродром во Копенхаген беше затворен речиси четири часа поради забележан рој дронови.

Количината на челик во една армија повеќе не значи високи оперативни способности на таа армија. Едноставно е прашање на мерење на достапноста и достапноста на полупроводници, чипови и евентуално стратешки ретки суровини. Најважното нешто што го овозможуваат ваквите дронови е тестирање на воздушната одбрана на земјата – интеграцијата на воздушната одбрана, услугата за надзор и известување, радарските системи и можноста за работа со овие дронови. Во оваа смисла, оперативната употреба на силите е прилагодена, евентуално за ситуациско дејствување. Дроновите најмногу ја тестираат и тестираат одбраната на една земја, бидејќи видовме, на пример, во Полска, дека Полска се бранеше од дрон што чини десет илјади долари со ракети вредни еден милион долари.

Авионите што превезуваат високи европски функционери пријавија пречки во GPS системите. Упади со дронови, попречување на навигациските мрежи, сајбер напади врз аеродромските системи, како во Берлин, Брисел и Лондон пред неколку дена, претставуваат стратегија што всушност е обид за ослабување на државната контрола и одвраќање, велат аналитичарите. Како одговор, балтичките држави развиваат нова линија на одбрана, ѕидот на беспилотни летала, систем за откривање, следење и неутрализирање на беспилотни летала.

Тоа е електромагнетен систем, а не буквален ѕид. Тој спречува прелет на какви било средства што се водени од врска, радио врска или електромагнетна врска. И покрај ова, нема да биде можно да се онеспособат беспилотни летала водени од оптоелектронски кабел. Затоа, ова се беспилотни летала за кои сè уште нема можност за електромагнетни пречки.

Војните денес сè повеќе вклучуваат беспилотни летала, беспилотни летала, кои, благодарение на брзиот развој на технологијата, стануваат алатки со огромна моќ и широка примена. Тие се користат за надзор, снимање на терен, но и за прецизни напади. Без разлика дали се наменети за воени или цивилни цели, откривањето и заштитата од беспилотни летала сè уште не се целосно ефикасни. Нивната дополнителна предност е што често е речиси невозможно да се утврди нивниот сопственик, што ги прави уште поопасно оружје во современите конфликти.

Ако беспилотно летало се сруши и се скрши, ако чипот што ја содржи трагата каде лета, колку дена лета, каде лета, не е уништен, тогаш можете да видите кој е сопственикот и која е неговата намена. Сепак, тој чип е секогаш оштетен и тогаш немате комуникација, односно не знаете од каде лета или каде летал – изјави Симо Марковиќ за Блиц ТВ.

Драмата на небото над Европа не стивнува. Покрај заканата што ја претставуваат беспилотните летала, руските воени авиони исто така предизвикуваат зголемена загриженост. Забележано е дека руски авиони летале во близина на бродови на германската морнарица, што германските претставници го оценија како јасна провокација.

Нешто што звучи како закана дојде од Европската Унија – претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, ѝ кажува на Москва дека сериозно се разгледува можноста за соборување на руски борбени авиони доколку го нарушат воздушниот простор на НАТО и Европската Унија.