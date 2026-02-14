Рубио ги смирува загриженостите на Европејците: Секогаш ќе бидеме деца на Европа, не сакаме крај на трансатлантската ера

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот државен секретар Марко Рубио испрати мирна и смирувачка порака до сојузниците на САД во саботата, појавувајќи се многу помалку агресивно зборувајќи на Минхенската безбедносна конференција.

Потсетувајќи ги учесниците на годишната Минхенска безбедносна конференција за вековните американски корени во Европа, Рубио рече дека Соединетите Американски Држави засекогаш ќе останат врзани за европскиот континент, дури и додека инсистираат на промени во меѓусебните односи и меѓународните институции кои беа ‘рбетот на светскиот поредок по Втората светска војна.

Рубио се обрати на конференцијата една година откако потпретседателот Џ.Д. Венс ја шокираше истата публика со остра критика на европските вредности.

Ова следеше по низа изјави и потези на администрацијата на Трамп насочени кон сојузниците, вклучувајќи ја и краткотрајната закана на претседателот Трамп минатиот месец да воведе нови тарифи за неколку европски земји за да обезбеди контрола на САД врз Гренланд.

Во петокот, германскиот канцелар Фридрих Мерц ја отвори овогодишната сесија повикувајќи ги САД и Европа „заедно да ја поправат и обноват трансатлантската доверба“, велејќи дека дури ни САД не се доволно силни да дејствуваат сами во свет каде што стариот поредок повеќе не постои. Тој јасно стави до знаење дека Европа ќе остане посветена на својот пристап кон слободата на говорот и климатските промени и дека ја отфрла „културната војна“ и протекционизмот.

Рубио заклучи дека еуфоријата поради победата на Западот во Студената војна довела до „опасна илузија дека сме влегле во крајот на историјата, дека секоја земја отсега ќе биде либерална демократија, дека врските создадени од трговијата и бизнисот ќе ја заменат самата нација и дека ќе живееме во свет без граници во кој секој ќе стане граѓанин на светот“.

„Ги направивме тие грешки заедно и сега заедно им должиме на нашите луѓе да се соочиме со овие факти и да продолжиме напред во обновата“, рече Рубио. Тој најави дека, под водство на Трамп, САД „уште еднаш ќе ја преземат задачата за обнова и преродба“.

„Затоа ние Американците понекогаш можеме да дејствуваме премногу директно и итно во нашите совети“, рече тој. „Затоа претседателот Трамп бара сериозност и реципроцитет од нашите пријатели тука во Европа.“

„Во време на наслови што го најавуваат крајот на трансатлантската ера, нека им биде јасно на сите дека ова не е ниту наша цел ниту наша желба“, рече Рубио. „За нас Американците, иако нашиот дом е на западната хемисфера, ние секогаш ќе бидеме дете на Европа.“

„Се боревме едни против други, склучивме мир, се боревме едни против други повторно и повторно склучивме мир. И крваревме и умиравме рамо до рамо на бојните полиња од Капјонг до Кандахар“, рече Рубио. „Денес сум тука за да ставам до знаење дека Америка трасира пат за нов век на просперитет и сакаме да го направиме тоа повторно со вас, наши драги сојузници и наши најстари пријатели.“

Рубио рече дека Обединетите нации „сè уште имаат огромен потенцијал“, но дека за денешните најитните прашања „немаат одговори и не играат практично никаква улога“.

Веднаш по Рубио, се обрати кинескиот министер за надворешни работи Ванг Ји, нудејќи спротивна перспектива.

