Рубио оди во Франција да им „продаде“ воена стратегија против Иран на скептичните сојузници од Г7

Американскиот државен секретар Марко Рубио патува во Франција оваа недела за да се обиде да ги убеди скептичните сојузници на Групата 7 (Г7) за воената стратегија против Иран, што доведе до зголемување на глобалните цени на горивата, соопшти американскиот Стејт департмент во вторник.

Во петок, Рубио ќе учествува на состанокот на министрите за надворешни работи на Г7 во близина на Версај, недалеку од Париз, за ​​да „ги промовира клучните американски интереси“ и „да разговара за заедничките безбедносни предизвици и можностите за соработка“, се вели во соопштението.

„Клучните теми ќе бидат војната меѓу Русија и Украина, ситуацијата на Блискиот Исток и заканите за мирот и стабилноста низ целиот свет“, се додава во соопштението, во услови на спротивставени тврдења за тоа дали САД и Иран се во преговори за прекин на конфликтот.

Претседателот Доналд Трамп во понеделник изјави дека САД и Иран воделе разговори, иако Техеран го негираше тоа. Голем број други земји се исто така вклучени во почетните напори за наоѓање излез од кризата, која, со затворањето на Ормутскиот теснец за повеќето бродови, вклучително и танкери, доведе до нагло зголемување на цената на нафтата.

Речиси сите други членки на Г7 (Велика Британија, Канада, Франција, Германија, Италија и Јапонија) се, во најдобар случај, резервирани кон американско-израелската воена операција против Иран и одбија да учествуваат, што предизвика незадоволство кај Трамп, иако тој сè уште тврди дека на САД не им е потребна нивната помош.

Трамп постојано ги критикуваше поединечните членки на Г7 и сојузниците на НАТО за тоа што не одговорија на неговите повици да помогнат во повторното отворање на Ормутскиот теснец, иако во последните денови неколку од нив сигнализираа подготвеност да поддржат соодветни мерки за враќање на клучниот поморски пат во нормален режим на сообраќај.

