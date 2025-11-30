Рубио очекува напредок во преговорите меѓу САД и Украина

Американскиот државен секретар Марко Рубио денеска изјави дека очекува преговорите со украинските претставници да донесат „натамошен напредок“ кон постигнување договор за прекин на војната во Украина.

„Ова не е само прашање на мировни договори. Тоа е создавање пат кон иднината што ќе ѝ овозможи на Украина да остане суверена, независна и просперитетна, и очекуваме дека денеска ќе постигнеме уште поголем напредок“, рече Рубио.

Секретарот на Советот за национална безбедност и одбрана на Украина, Рустем Умеров, претходно денеска објави дека преговорите со САД се започнати и изрази позитивни очекувања од новата средба со американската делегација во Мајами, нагласувајќи дека разговорите особено ќе се однесуваат на безбедноста на Украина и нејзината иднина.