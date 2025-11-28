Американскиот државен секретар Марко Рубио планира да го пропушти состанокот на министрите за надворешни работи на НАТО закажан за следната недела во Брисел, изјавија двајца американски функционери, цитирани од Ројтерс.

Агенцијата забележува дека е доста невообичаено еден ваков клучен трансатлантски форум да се одржи без учество на шефот на американската дипломатија. Еден од функционерите рече дека Вашингтон ќе биде претставуван од заменик-министерот на Рубио, Кристофер Ландау.

Не е јасно зошто државниот секретар планира да го пропушти состанокот на 3 декември, а неговите планови може да се променат во последен момент. БТА забележува дека евентуалното отсуство на Рубио доаѓа во време кога претставниците на САД и Украина се обидуваат да ги намалат разликите околу контроверзниот план на претседателот Доналд Трамп за ставање крај на руската инвазија на Украина, додека некои европски дипломати се жалат дека се исклучени од процесот. Министрите за надворешни работи на НАТО обично одржуваат два официјални состаноци годишно, а исклучително ретко е американскиот државен секретар да биде отсутен.

Во 2017 година, за време на првиот мандат на Трамп, тогашниот државен секретар Рекс Тилерсон првично планираше да го прескокне состанокот во април, но подоцна беше презакажан за да се прилагоди на неговиот распоред. Портпаролот на Стејт департментот одби да коментира за евентуалното отсуство на Рубио, но рече дека НАТО алијансата е „целосно ревитализирана“ под водство на Трамп. Официјален претставник на НАТО рече дека не е невообичаено некои министри за надворешни работи да го прескокнат настанот. Отсуството на Рубио би можело да ги зголеми сомнежите за посветеноста на Вашингтон кон европската безбедност.