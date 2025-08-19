Рубио: Путин е подготвен лично да се сретне со Зеленски

Рускиот претседател Владимир Путин изрази подготвеност за лична средба со украинскиот претседател Володимир Зеленски за да разговараат за условите на потенцијалниот мировен договор. Марко Рубио го изјави ова на „Фокс њуз“.

Според Рубио, Путин го искажал соодветниот договор за време на телефонскиот разговор со Доналд Трамп, во кој бил присутен и Рубио. Тој лично го слушнал лидерот на Кремљ како ја потврдува својата подготвеност за дијалог со украинскиот претседател.

„Самиот факт што Путин вели дека ќе се сретнам со Зеленски е веќе сериозен“, нагласи државниот секретар. „Не велам дека ќе ги напуштат преговорите со мировен договор или ќе станат пријатели, но важно е што е воспоставен контакт“, нагласи тој. Рубио, исто така, рече дека Соединетите Држави работат на организирање на првата средба меѓу Зеленски и Путин. Доколку биде успешна, следниот чекор ќе бидат трилатерални преговори со учество на Доналд Трамп.