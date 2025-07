Рубио: Трамп го губи трпението со Путин – Размислува за драстични мерки

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот претседател Доналд Трамп е сè повеќе фрустриран од недостатокот на напредок на Русија кон мировен договор и сега се заканува со остри економски санкции, откри државниот секретар Марко Рубио во интервју за „Фокс њуз“. Рубио истакна дека главен приоритет на Трамп е да го заврши конфликтот, нагласувајќи: „Тоа не е негова војна. Тој ја наследи и направи сè што е можно за да ѝ се стави крај“.И покрај она што Рубио го нарекува „многу добри интеракции“ со рускиот претседател Владимир Путин во телефонските разговори, тие разговори не дадоа никакви конкретни резултати. Затоа Трамп, според државниот секретар, „губи трпение“.„Претседателот ја губи волјата да чека руската страна да направи нешто за да ја заврши оваа војна“, рече Рубио. Тој додаде дека Трамп сега разгледува драстични мерки, вклучително и воведување 100-процентни царини за руски производи доколку не се постигне мировен договор во рок од 50 дена.

Trump is “losing patience,” but still seeking to resolve the war in Ukraine.Secretary of State Marco Rubio said this in an interview with Fox News, answering a question about Trump’s 50-day “ultimatum.”According to him, the president is frustrated that contacts with Russia… pic.twitter.com/xKmw3v0yFA— World News (@newsradars) July 27, 2025

Рубио, исто така, предупреди за огромниот човечки број во војната, велејќи дека „повеќе од 100.000 руски војници се убиени“ од почетокот на годината. Тој ја обвини Русија дека користи „тактики на одложување“ за да го продолжи конфликтот. „Тие нема да паднат во стапицата на бесконечни разговори за разговори“, рече Рубио, припишувајќи го цврстиот став на Трамп на децениското искуство во справувањето со „безмилосни луѓе“.Растечкиот сојуз меѓу Кина, Русија и ИранВо интервјуто се дискутираше и за продлабочувањето на врските меѓу Кина, Русија и Иран, што Рубио призна дека е загриженост за Соединетите Американски Држави. Тој рече дека „не е тајна“ дека Кина ѝ обезбедува значителна помош на Русија, особено преку купување нафта, што е клучно за одржување на воените напори на Москва.„Секој знае дека Кина ѝ дава на Русија колку што може повеќе помош без да биде откриена. Европејците го сфатија тоа. Нема шанси Путин да можеше да ја продолжи оваа војна без кинеска поддршка“, рече Рубио. Тој посочи дека Кина има интерес да ја продолжи војната бидејќи верува дека тоа ќе ги „одвлече САД од другите делови на светот за кои се заинтересирани“.Сепак, Рубио истакна дека неодамнешните демонстрации на американската воена моќ, како што се операциите со бомбардерите Б-2, ги направија тие земји „малку повнимателни во поддршката на Иран“.



