Рубио: Целта на САД во Иран е да ја ослабне способноста на земјата да ги загрози регионот и глобалната безбедност

САД објавија дека нивната воена операција против Иран има за цел да ја ослабне способноста на оваа земја да го загрози регионот и глобалната безбедност.

Американскиот државен секретар Марко Рубио ја опиша операцијата во Иран како напад врз она што го нарече „водечкиот светски киднапер на заложници“, истовремено пофалувајќи ги американските сили вклучени во мисијата.

„Застанете за момент и испратете ги вашите мисли и молитви до храбрите Американци“, рече тој. „Сите сме воодушевени од нивната служба“.

Тој додаде дека целите на мисијата биле да се уништат капацитетите на Иран за лансирање ракети, да се елиминираат фабриките каде што се произведуваат и да се погодат поморските сили на Иран.

Функционерот додаде дека операцијата имала за цел да се спротивстави на заканата што ја претставува иранското клерикално раководство за регионот и поширокиот свет.