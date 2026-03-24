Рубио ќе ја презентира стратегијата за војна со Иран на состанокот на Г7

Американскиот државен секретар Марко Рубио ќе отпатува во Франција оваа недела за да се обиде да ги убеди сојузниците на Г7 во исправноста на воената стратегија против Иран.

Рубио ќе присуствува на состанокот на министрите за надворешни работи на Г7 во близина на Париз в петок „за да ги унапреди клучните интереси на САД“ и да разговара за заедничките безбедносни проблеми и можностите за соработка“, соопшти министерството.

„Областите на фокус ќе вклучуваат војната меѓу Русија и Украина, ситуацијата на Блискиот Исток и заканите за мирот и стабилноста низ целиот свет“, се вели во соопштението.

Претседателот на САД, Доналд Трамп, вчера изјави дека претставници на САД и Иран разговарале, но официјален Иран го негираше тоа.

Речиси сите други земји од Г7, Велика Британија, Канада, Франција, Германија, Италија и Јапонија, реагираа ладнокрвно на воената операција на САД и Израел против Иран и одбија да учествуваат во неа.