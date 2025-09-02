Русинка паднала од 90 метри висина, неколку моменти по скокањето банџи за роденден, правејќи селфи пред преплашениот син

0 SHARES Сподели Твитни

Мајка трагично падна и загина пред својот син додека правеше селфи за да го прослави успешниот банџи скок.Елизавета „Лиза“ Гишчина се лизна и падна од 90 метри, неколку моменти откако беше снимена како скока од платформата за да го прослави својот роденден.45-годишната мајка на две деца може да се види на видеото како се смее и вели: „Ајде да одиме“ пред да вреска од радост додека паѓа на земја.На снимката се гледа како се ниша од „еластично јаже“ веднаш над земјата, по што останала неповредена, објавува Телеграф.Лиза реши повторно да се искачи на кулата по нејзиниот прв скок – кој се наоѓаше во Павловск, во близина на Санкт Петербург, Русија – за да „направи селфи како сувенир“.Трагедијата се случила кога таа стоела на платформата – 90 метри над земјата – без безбедносно јаже. Руските медиуми објавија дека Лиза: „Без безбедносно јаже, таа се искачила назад, се лизнала и паднала“.Страшната несреќа ја видел нејзиниот растроен син, Никита.23-годишната девојка отишла во напуштената кула со Лиза – која сега се користи за смели скокови со јаже – за да го прослават нејзиниот роденден.Портпаролот на 23block – компанијата за скокање со јаже што го управува популарниот објект – издаде соопштение.„Под трагични околности, искусната танчерка и мајка на две деца, Лиза, почина“, напишаа тие.„Елизавета Гушчина, заедно со нејзиниот син Никита, беше членка на нашиот спортски тим“, продолжија тие.„Сега целиот тим тагува по нејзината загуба, ова е многу голема трагедија за нас“, беше кажано, меѓу другото.Руското државно обвинителство започна истрага за смртта на Лиза.Портпаролот на канцеларијата изјави: „Тие ќе утврдат дали организаторите на атракциите го почитувале законот при обезбедувањето услуги.“

