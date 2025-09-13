Русите влегуваат во Купјанск преку цевки

0 SHARES Сподели Твитни

Руските сили повторно користат подземни цевки за инфилтрирање на своите групи на украинска територија, што е трет таков регистриран случај, објави вчера украинската аналитичка група „ДипСтејт“, пишува „Украинска правда“ .По претходните инциденти во близина на Сужа и Авдијивка, аналитичарите открија нова рута за инфилтрација во близина на Купјанск. Според нив, руските војници користат специјално адаптирана опрема за движење низ цевките.„Влезовите во цевките се наоѓаат во близина на Лиман Перши. За движење во цевките се користат специјално дизајнирани платформи на тркала, како и електрични скутери во области со доволна висина. Патот до периферијата на Купјанск трае околу четири дена, па затоа се поставени посебни места за одмор и снабдување со храна. На овој начин, непријателските групи стигнуваат до Радкивка без сериозни загуби и оттаму се движат на југ во шумата, која ја контролираат. После тоа, тие се распрснуваат околу Купјанск и стигнуваат до железничката линија.“

Аналітики проєкту DeepState повідомляють, що росіяни втретє після випадків біля Суджі та в Авдіївці використали труби для просочування своїх груп.Відео – DeepState pic.twitter.com/AvxJCQugPP— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 12, 2025

Тешка ситуација во градотАналитичарите додаваат дека позициите за лансирање на руски беспилотни летала ФПВ веќе се воспоставени во самиот Купјанск. Ситуацијата е дополнително комплицирана од фактот дека немало присилна евакуација на цивилното население. Многу локални жители остануваат во истите куќи каде што се наоѓаат руските војници, што им оневозможува на украинските сили да извршат напад.За потсетување, ова не е прв пат Русите да ја користат оваа тактика. Утрото на 8 март годинава, околу сто руски војници користеа гасовод за да се пробијат до позициите на украинските одбранбени сили во близина на Суџа.Купјанск е стратешки важен град во Харковската област, сместен на раскрсницата на клучните транспортни патишта, вклучувајќи ја и железничката мрежа што ја поврзува Русија со источна и јужна Украина. Градот служел како еден од главните логистички центри за снабдување на руските трупи за време на руската инвазија и денес останува чувствителна точка за украинската одбрана.Контролата над Купјанско овозможува надзор на железничките линии и патиштата кон Изјум, Сватове и понатаму кон Донбас, што го прави едно од клучните упоришта за понатамошни офанзивни или одбранбени операции. Токму затоа Русија продолжува да вложува напори да ја дестабилизира ситуацијата таму и да се обидува да ја поткопа украинската контрола.



