Русите воодушевени од изјавите на Ангела Меркел

Ангела Меркел во едно интервју изјави дека Полска и балтичките земји ги блокирале разговорите на ЕУ со Владимир Путин пред војната во Украина. Следеа остри критики од тие земји. Поддршката дојде од Москва, анализира ДВ.Иако зборува од политичка пензија, многумина сè уште внимателно ја слушаат Ангела Меркел. Особено кога станува збор за позадината на рускиот напад врз Украина во февруари 2022 година. Меркел, која беше канцелар до декември 2021 година, значително ја обликуваше европската политика кон Русија.Во интервју за унгарскиот медиум „Партизан“, Меркел зборуваше за периодот пред војната. За тоа како коронавирусот наводно го отежнал контактот со Владимир Путин. И за тоа како, како тогашна канцеларка, таа иницирала разговори меѓу ЕУ и Русија во јуни 2021 година за стабилизирање на кревкиот прекин на огнот меѓу Украина и Русија: „Да ние како Европска Унија разговараме директно со Путин“, рече Меркел.„Некои не го поддржаа тоа. Тоа беа првенствено балтичките држави, но и Полска беше против тоа бидејќи се плашеа дека нема да имаме заедничка политика кон Русија“, рече Меркел. Обидот не успеа, додаде таа. „Потоа ја напуштив функцијата, а потоа започна агресијата на Путин“, рече поранешната канцеларка.Остри критики од Полска и балтичките земјиИзјавите на Ангела Меркел за овие околности предизвикаа бран критики во соодветните земји. ,,Не е само контроверзно. Скандалозно е. Бидејќи таа во основа нè обвинува дека сме ја овозможиле инвазијата“, рече Андрис Пабрикс, министер за одбрана на Латвија помеѓу 2019 и 2022 година. „Таа ги превртува работите наопаку и не може да ги признае сопствените грешки, кои всушност чинат многу“, изјави тој за ДВ.Матеуш Моравјецки, кој беше премиер на десничарската конзервативна влада на Полска во 2021 година, напиша на X дека Ангела Меркел, со своето „неодговорно интервју, докажала дека е меѓу германските политичари кои предизвикале најголема штета на Европа во последниот век“.Критики за изјавите на поранешната германска канцеларка дојдоа и од самата сегашна полска либерална влада. Тврдењето дека некој не седнал на преговарачка маса со Русија навремено е „апсурдно“, бидејќи Русија е очигледно агресорот, изјави полската министерка за фондови и регионална политика Катаржина Пелчинска-Наленч за „Полсат њуз“. „Овие зборови се сосема несоодветни денес и им одат во прилог на руската пропаганда“, додаде таа.Одобрение од РусијаИзјавите на Ангела Меркел навистина привлекоа големо внимание и во Русија – и беа дочекани со одобрување. Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, коментираше: „Може да се замисли дека г-ѓа Меркел всушност е во право во овој поглед“. ЕУ, рече тој, е „за жал заложник на фанатичната политика на балтичките држави и Варшава“ во однос на надворешната политика.Руската Дума изјави дека Полска и балтичките држави прават сè што можат за да „провоцираат“ конфликти.Про-Кремљски ориентираниот политиколог Сергеј Марков го „прослави“ моментот на изјавата на Ангела Меркел со објава на својот Телеграм канал. „Меркел знае и разбира дека во Европа трендот на конфликт со Русија се префрли кон желбата за мир со Русија“, тврди Марков.За што се одржа самитот на ЕУ во јуни 2021 година?Контроверзниот предлог за одржување самит меѓу ЕУ и Русија беше предмет на дискусија на состанокот на шефовите на држави и влади на ЕУ во јуни 2021 година. Иницијативата дојде од Ангела Меркел и францускиот претседател Емануел Макрон. Во тоа време, самити ЕУ-Русија не беа одржани од 2014 година, кога Русија го анектираше Крим и ги поддржа сепаратистите во источна Украина.На почетокот на 2021 година, ситуацијата на истокот од Украина се влоши. Бројот на прекршувања на прекинот на огнот во Донбас повторно се зголеми. Спроведувањето на Минските договори од 2014 и 2015 година за решавање на конфликтот е во застој долго време.Од друга страна, контактите меѓу Западот и Русија беа обновени. Тогашниот нов американски претседател Џо Бајден се сретна со Владимир Путин на самитот во Швајцарија кон средината на јуни 2021 година. Кратко потоа, Путин, во гостински напис во германскиот неделник „Ди Цајт“, се залагаше за „обновување на сеопфатно партнерство со Европа“.Предлогот на Меркел и Макрон за одржување самит на ЕУ со Путин доби поддршка, меѓу другите, од Италија и Австрија. Сепак, беше критикуван од Полска, Литванија, Латвија и Естонија. Холандија исто така беше скептична. Латвискиот премиер Кришјанис Каринш потоа изјави дека треба да се избегне впечатокот за „наградување“ на Путин со самит без претходни решенија за ситуацијата во источна Украина.„Северен тек 2“ ја поткопа довербата во ГерманијаВо исто време, се спроведуваше германско-руски проект кој беше трн во окото на источноевропските членки на ЕУ и на самата Украина: гасоводот „Северен тек 2“, кој требаше директно да ги поврзе Русија и Германија. На почетокот на јуни 2021 година, Владимир Путин го потврди напредокот во изградбата на гасоводот. Полска и балтичките држави инсистираа на „запирање“ на проектот.„Северен тек 2“ трајно ги оштети односите, се сеќава Пабрикс, тогашниот латвиски министер за одбрана: „Предупредувавме за оваа зависност од Русија како геостратешка грешка. Во исто време, Меркел лично тврдеше дека „Северен тек 2“ е чисто економско прашање и нема никаква врска со политиката“.Со руската инвазија на Украина во февруари 2022 година, разликите во ставовите во рамките на ЕУ првично паднаа во втор план. Северниот тек беше трајно оштетен од експлозиите во септември 2022 година. Се чини дека и Ангела Меркел го сфати ова: „Денес повеќе нема да можеме да разјасниме што ќе се случеше ако… Времињата сега се променија“, рече таа во интервју за унгарскиот „Партизан“.

