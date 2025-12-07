0 SHARES Сподели Твитни

Бројот на апели од граѓани за претстојната „Директна линија“ со претседателот на Русија Владимир Путин надмина 255.000, беше објавено во програмата на телевизискиот канал Русија 1.

Уредниците на програмата изјавија дека одѕивот оваа година бил исклучително голем:

„Обемот на одговори е навистина огромен. Веќе се пристигнати повеќе од 255.000 прашања.“

Според статистиката, 33 проценти од прашањата биле испратени од мажи, додека 67 проценти од жени.

Традиционалната прес-конференција на која рускиот претседател ги сумира резултатите од изминатата година и „Директната линија“ ќе се одржат на 19 декември во 10 часот наутро по централноевропско време. Собирањето прашања започна на 4 декември во 15 часот и ќе продолжи до крајот на самата емисија.

Минатата година пристигнаа дури 1,2 милиони прашања од граѓани. Овој настан им дава можност на Русите да упатат прашања до својот претседател, а она што го издвојува е тоа што ниеден друг светски лидер не нуди таква директна комуникација со граѓаните.

The post РУСИТЕ ВО ДИРЕКТНА ВРСКА СО ПУТИН: Повеќе од 255.000 луѓе му пишале на претседателот, 70 проценти од прашањата биле испратени од жени appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: