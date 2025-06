Русите го започнаа најголемиот напад врз Харков досега, црн чад се издига над градот (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Во тек е брутален руски напад врз Харков. Во најжестокиот руски напад со беспилотни летала врз вториот по големина град во Украина досега, најмалку три лица беа убиени, а 17 други беа повредени.Оваа информација ја потврди градоначалникот Ихор Терехов.„Во последните четири часа, градот Харков беше под најтешкиот напад од почетокот на војната. Русите случајно испукуваа наведувани бомби, ракети и беспилотни летала врз станбени области низ целиот град. Беа регистрирани најмалку 60 експлозии, а луѓе беа заробени под урнатините на неколку локации“, пишува Киев Пост.

Russians no longer hide that their war was always about the genocide of Ukrainians, seizure of their land, resources and strategic location as foundation for large scale war against Europe.And Europeans are letting it happen despite having all power to stop it, right now.Kyiv pic.twitter.com/XoCJqHs6XK— Kyiv Insider (@KyivInsider) June 7, 2025

Снимките што кружат на социјалните мрежи покажуваат густ црн чад како се издига над градот.„Русите повеќе не кријат дека нивната војна отсекогаш била насочена кон геноцид врз Украинците, кон одземање на нивната земја, ресурси и стратешка позиција како основа за голема војна против Европа. А Европејците го дозволуваат тоа, и покрај тоа што имаат сета моќ да го спречат – веднаш“, пишува „Киев инсајдер“.Беспилотно летало удри во деветкатна станбена зграда во Основјанскиот округ. Пожарот зафати 12 станови на шестиот, седмиот и осмиот кат, а вкупната површина на пожарот е 600 квадратни метри.



