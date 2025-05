РУСИТЕ ИСПРАТИЛЕ ДЕЛЕГАЦИЈА ОД КУКЛИ ЗА УКРАС

0 SHARES Сподели Твитни

Кловн и губитник зборува за почитувани луѓе, изјави портпаролката на руското Министерство за надворешни работи Марија Захарова за изјавата на Зеленски дека Русија се претставува на ниско ниво на преговорите во Истанбул.

„Официјално, не сум запознаен со нивото (на кое ќе се претстават) Русите. Но, од она што го видовме, тие изгледаат како статисти.“

Вака изјави украинскиот претседател Володимир Зеленски откако пристигна на аеродромот Есенбога во Анкара за претстојната средба со турскиот колега Реџеп Таип Ердоган. Зеленски алудираше на фактот што рускиот претседател Владимир Путин не се појави на преговорите што направи збрка и ги одложи преговорите за попладнето, иако руската делегација веќе пристигна во Долмабахче во Истанбул.

Зеленски рече и дека Украина ќе одлучи за своите следни чекори откако ќе се сретне со турскиот претседател и дека Украина е во контакт со американската делегација.

Во исто време, Москва веднаш одговори на коментарот на Зеленски за руската делегација.

– Кловн и губитник зборува за почитувани луѓе – изјави портпаролката на руското Министерство за надворешни работи Марија Захарова, пренесе Би-Би-Си.

За што ќе зборуваат Зеленски и Ердоган?

Според објава на кабинетот на Ердоган, турскиот претседател на Зеленски ќе му го пренесе ставот на Турција дека треба да дојде до прекин на огнот и мировни преговори без одлагање, за да се заврши војната со Русија.

Претседателот на САД, Доналд Трамп денеска изјави дека може да отиде во Турција утре, 16 мај, за преговорите меѓу Русија и Украина, „доколку е тоа соодветно“ и доколку биде постигнат напредок.

