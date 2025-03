Русите и Американците заедно планираат мисии до Марс

0 SHARES Сподели Твитни

Русија гледа значителни шанси за соработка со САД, особено во областа на вселенската истражување, и се надева на скорешна средба со Илон Маск за потенцијалните мисии на Марс. Кирил Дмитриев, специјален пратеник на претседателот Владимир Путин за меѓународна економска и инвестициска соработка, истакна дека Маск и неговата компанија SpaceX веќе долго време се препознаваат по своите амбициозни проекти за Марс. Во септември 2024 година, Маск најави дека неговата компанија има за цел да го испрати првото беспилотно летало Starship на Марс во наредните две години, за време на соодветната орбитална конфигурација помеѓу двете планети. Овие мисии имаат цел да ја тестираат издржливоста на слетувањето, што би подготвило терен за себеси да се испрати мисија со посада четири години подоцна.

Маск неодамна дополнително ја разјасни својата визија, наведувајќи дека Starship би требало да се упати кон Марс крајот на 2026 година, носејќи го хуманоидниот робот Optimus на Tesla. Исто така, изјави дека мисиите со луѓе би можеле да започнат од 2029 година, иако годинава 2031 би била поверојатен старт, во зависност од тоа како ќе завршат првичните мисии. Овие планови се развиваат во период кога администрацијата на претседателот на САД, Доналд Трамп, се фокусира се повеќе на Марсовите мисии, што може дополнително да ги поткрепи амбициите на Маск. Маск беше значителен поддржувач на кампањата на Трамп во 2024 година, а со Трамп на чело, се очекува програмата на НАСА Артемис да се концентрира повеќе на истражување на Марс. Иако овие проекти се многу амбициозни, експертите сугерираат дека временските рамки оставаат простор за предизвици, со оглед на комплексноста на техничките и логистичките потреби. Сепак, Маск и SpaceX постојано работат на развој и тестирање на нови технологии за остварување на нивната амбиција за создавање колонии на Марс.

