Русите лансираа нуклеарна подморница со „оружје за судниот ден“

Руското бродоградилиште „Севмаш“ во Северодвинск завчера ја спушти во вода „Хабаровск“ – првата сериска подморница од новата класа наменета за носење нуклеарни „гигаторпеди“ „Посејдон“.

„Денес е голем ден за нас – тешкиот нуклеарен ракетен крстосувач „Хабаровск“ беше лансиран од познатото бродоградилиште „Севмаш“, изјави министерот за одбрана Андреј Белоусов откако командантот на морнарицата, адмирал Александар Мојсеев, удри традиционално шише шампањ во трупот на подморницата, објави „Баренц Обзервер“.

„Оружје за судниот ден“

Руското Министерство за одбрана потврди на Телеграм дека новата подморница ќе носи роботски системи за оружје „за различни намени“. Главното вооружување на Хабаровск ќе биде Посејдон, „оружје за судниот ден“ за кое Русите тврдат дека никогаш порано не е видено.

Станува збор за беспилотно подводно возило во форма на џиновско торпедо, кое има свој нуклеарен реактор за погон и меѓуконтинентален дострел. Вооружено е со термонуклеарна боева глава и е дизајнирано за втор удар, односно за напади врз крајбрежни цели преку Атлантикот или Пацификот. Информациите дадени од руската страна за „оружје за судниот ден“ не се независно потврдени.

A ceremony marking the launch of the nuclear submarine “Khabarovsk” at the Khabarovsk Shipbuilding Plant. The Khabarovsk is considered Russia’s most secret submarine. It is a special-purpose nuclear submarine of Project 09851, designed to carry the Status-6 and (UUV) systems. pic.twitter.com/RQtmnvimjZ— H. Memarian (@HEMemarian) November 1, 2025

Рускиот претседател Владимир Путин го објави развојот на оружјето уште во 2018 година, а претходно оваа недела изјави дека „Посејдон“ е успешно тестиран, вклучително и лансирањето на неговиот реактор. Се верува дека тестот се случил во Карското Море, источно од архипелагот Новаја Земја.

Сосема нова класа на подморница

Многу малку детали за новата подморница беа познати на јавноста пред лансирањето во саботата, иако нејзината изградба започна уште во јули 2014 година. Руската морнарица ја класифицира како „тежок ракетен крстосувач“, но всушност станува збор за сосема нова класа на подморница. Наместо крстосувачки или балистички ракети, „Хабаровск“ ќе носи до шест нуклеарни мегаторпеди „Посејдон“.

Фотографиите од церемонијата објавени од бродоградилиштето „Севмаш“ го покажуваат само задниот дел од подморницата. Дизајнот на задниот труп е сличен на оној на подморниците од класата „Бореј-А“, а делумно покриениот погонски систем е видлив.

Следат тестирање и нови бродови

Министерот за одбрана Белоусов нагласи дека подморницата „сè уште треба да помине низ серија морски проби“. За новите нуклеарни подморници, овој процес обично трае најмалку една година пред официјално да биде предадена на морнарицата. Во меѓувреме, изградбата на втор брод од истата класа, кој ќе го носи името Улјановск, започна во 2017 година, но не е објавено кога се очекува да биде пуштен во вода.

Се претпоставува дека едната од овие подморници ќе служи во Северната, а другата во Пацифичката флота. Програмата за развој и тестирање на беспилотни летала „Посејдон“ досега ја користеше модифицираната подморница од класа Оскар-II „Белгород“, дизел-електричната подморница „Саров“ и површинските бродови „Академик Александров“ и „Звездочка“.

