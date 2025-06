Русите нападнаа два града во Украина, уништени станбени згради! Меѓу загинатите и ранетите се едногодишно бебе и 4 деца, погодени од беспилотни летала и ракети (ФОТО, ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Најмалку пет цивили, меѓу кои и едногодишно бебе, беа убиени синоќа во нападот на руски дрон врз северниот украински град Прилуки во Черниговската област, а уште шест лица беа повредени.„Киев Индепендент“ објави дека ова го соопштила Украинската државна служба за вонредни ситуации.Нападот врз станбените области предизвика големи пожари и уривање на неколку згради.Вјачеслав Чаус, гувернерот на Черниговската област, објави дека во нападот биле употребени најмалку шест дронови „Шахед-136“ од иранско производство.– Досега се потврдени пет смртни случаи, вклучувајќи две жени и едногодишно дете кои беа пронајдени под урнатините. Полицијата, спасувачите и другите служби за итни случаи работат на местата на непријателските напади – рече Чаус.Екипите за итни случаи работеа цела ноќ за да го изгаснат пожарот.

Од ударот целосно се уништени две станбени згради, две гаражи, земјоделски објект и автомобил.

17 лица, меѓу кои и четири деца, беа ранети во синоќешните руски ракетни и беспилотни летала напади врз Харков, вториот по големина град во Украина.

– Најмалку два солитери во градскиот округ Слобод беа погодени од дронови – објави Олег Сињехубов, гувернер на Харковскиот регион.

Тој изјави дека во нападот се повредени две тринаесетгодишни девојчиња, како и една бремена жена и една 93-годишна жена.

– Во нападот беа оштетени и неколку возила – објави Ихор Терехов, градоначалникот на Харков.



