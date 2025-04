Русите објавија: Рамо до рамо со Путин; Тие ќе присуствуваат на парадата во Москва ФОТО

0 SHARES Сподели Твитни

Лидерите на 19 земји ја објавија својата намера да присуствуваат на Парадата на победата во Москва. Познато е дека уште двајца државници добиле покани, но тие сè уште не го потврдиле своето пристигнување.Се очекува по повод 80-годишнината од победата во 2025 година, лидери од 19 земји да дојдат во Москва. Покрај шефовите на државите од Заедницата на независни држави (ЗНД), кои вообичаено присуствуваат на 9 мај, предвидено е присуство на претседателот на Србија Александар Вучиќ , претседателот на Бразил и Буркина Фасо, Луиз Инасио Лула да Силва и Ибрахим Траоре, лидерите на Венецуела и Виетнам, Николас Мадуро и То Лам, претседателот на Куба, Мигел Дијаз-Канел, претседателот на Кина, Си Џинпинг и премиерот на Словачка, Роберт Фиц.Присуството го потврди и претседателот на Република Српска, Милорад Додик .As Moscow’s Victory Day Parade nears on May 9, 2025, here’s a list of world leaders who’ve confirmed presence so far. One of Russia’s biggest holidays remembering German’s surrender to the Soviets in 1945, an occasion to honor worker’s contribution with giant parade @RusEmbUganda pic.twitter.com/0BYizDgo76— Inside Diplomacy (@diplomatical05) April 29, 2025Генералниот секретар на ОН, Антонио Гутереш, нема да присуствува на одбележувањето на 80-годишнината од победата.Во историјата на СССР, а подоцна и на Русија, се одржани вкупно 34 Паради на победата . Четири се одржаа во советскиот период – во 1945, 1965, 1985 и 1990 година. Праксата за одржување годишна парада беше воведена по распадот на СССР во 1995 година .Потоа, по повод 50-годишнината од победата, на Црвениот плоштад беше реконструиран марш од 1945 година, а десет дена подоцна Русија го усвои федералниот закон „За продолжување на победата на Советскиот народ во Големата патриотска војна 1941-1945“. Со тој закон, 9 мај беше прогласен за државен празник и неработен ден , кој се одбележува со воени паради и артилериски огномет.



Пронајдете не на следниве мрежи: